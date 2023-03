La Symbol vince e resta prima Serie B, Mirandola balza in vetta

Fine settimana positivo per le squadre modenesi di hockey pista: la Symbol Amatori conserva il primato in A2, la Pico Mirandola lo conquista in B, negativo nelle ruote in line, con gli Scomed di serie C maschile che si fanno battere in casa dal Riccione, le ragazze devono rimandare la prima vittoria. Per i ragazzi di Lucchini playoff ancora possibili, se sabato battano il Ferrara.

I risultati, hockey A2, Recuperi: Azzurra NO – Scandiano 3-6; Breganze – Correggio 9-3.

Classifica: Symbol Amatori punti 26, Breganze 24, Azzurra 20, Scandiano 19, Trissino 18, Thiene 14, R.Bassano 12, Correggio e Montecchio 8, Seregno 4. Hockey B, 9^ G.: Correggio B - R. Scandiano 2-13; Cremona - Amatori PS 3-5; Pico Mirandola - Correggio A 5-3; riposa: Scandianese.

Classifica: Pico Mirandola punti 21, Correggio A 18, R. Scandiano 15, Amatori PS 12, Scandianese (*) 9, Cremona 6, Correggio B (*) 0.

Femminile, 7^ G. Forte dei Marmi – Scandianese 0-3.

Classifica: Decom MT (3) e Scandianese (4) punti 9, Valdagno (3) 6, Forte dei Marmi (4) 3, Symbol Amatori (4) 0.

Inline C, 9^ G.: Wolfpack VR - Imola 12-2; Scomed Bomporto – Riccione 2-5; Gufi PR - Warriors FE 0-4.

Classifica: Wolfpack punti 23, Riccione 19, Scomed 16, Warriors 15, Imola 8, Gufi -3 (penalizzato di tre punti).

Femminile: Torre Pellice – Vicenza 0-3; Scomed Bomporto – Quanta MI 1-4.

Classifica: Vicenza (8) punti 19, Civitavecchia (6) 15, Quanta (7) 14, Torre Pellice (7) 12, Bari (7) 3, Scomed Bomporto (7) 0. (*) = una partita in meno, tra parentesi per le partite giocate.

r.c.