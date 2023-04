La Taccini Green Star torna in C Altri verdetti nell’ultima volata

I campionati minori di pallavolo alla volata finale, che in due mesi al massimo emetterà altri verdetti: alcuni sono già stati emessi nel primo week end di aprile, con la conclusione del torneo di serie D maschile, che ha visto la promozione diretta in serie C dei quattro gironi, compresa la Taccini Green Star Modena che torna in C dopo aver dominato la stagione, unica squadra maschile in regione ad aver vinto tutte le gare giocate.

Promozioni femminili. Altre due squadre femminili modenesi sono sicure di centrare la promozione nella serie superiore, ma dipenderà dall’esito di due derby, quella di serie C dove nella semifinale si affrontano, al meglio di due vittorie su tre gare, Hidroplants Soliera 150 e Mondial Texcart Carpi, con eventuale bella in casa della squadra solierese, e la volata finale del girone D tra Giacobazzi Nonantola e Corlo Hidromec, con le rossoblù avanti di due punti a due gare da termine. In entrambi i casi chi dovesse soccombere avrà un’altra possibilità di centrare la promozione, perché in serie C la perdente sarà ammessa in semifinale playoff, a cui prendono parte l’Edil Cam Cavezzo e la Sanmichelese, per un altro posto in B2 Nazionale, e la seconda in serie D parteciperà ai playoff promozione per altri tre posti in C, insieme Mondial NB Carpi, Volley Limidi, e probabilmente ad un altro paio di formazioni della nostra provincia.

Promozioni maschili. Più complicato il cammino delle modenesi nella seconda fase del campionato di serie C maschile, dove da quest’anno non bastava vincere il girone, come la RCL Gallonese, per fare due fasi di playoff, ma le prime dodici della classifica avulsa sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre, la cui vincente sarò promossa in serie B: considerato quindi che oltre alla RCL Gallonese, parteciperanno a questa seconda fase anche Univoley Carpi e Corlo Sasco, teoricamente le promozioni ’modenesi’ potrebbero essere proprio tre. Per quanto riguarda la serie D invece, detto che le prime dei quattro gironi, tra cui la Taccini Green Star, sono già state promosse, Holacheck Maritain Modena, BPER VGModena Volley, US Castelnuovo ed Univolley Carpi, sono state inserite in un tabellone ad eliminazione diretta per altri tre posti in C.

Riccardo Cavazzoni