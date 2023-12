La tappa è in "rosa" con Cervi e Ciocci

Finalmente un bel turno scoppiettante, quello che si è giocato nello scorso week end nei campionati minori di pallavolo: su 42 partite monitorate, poche si sono svolt in tre set, e ben 14 sono andate al quinto set, con conseguente aumento dei punti giocati: ne consegue che sono ben 21 i giocatori che questa settimana hanno superato quota 20 punti, quasi il doppio delle ultime due settimane, anche se manca ancora il "trentello", impresa che fino ad ora è riuscita solo a Giulia Bozzoli, del Volley Modena.

Ragazze vincenti. Nel week end che celebrava la giornata contro la violenza sulle donne, su quasi tutti i campi si è giocato con il fregio rosso in faccia, e giustamente sono state le ragazze le protagoniste di giornata, ben cinque nei primi nove posti della Tappa, ma anche con altri record, primo fra tutti quello della più giovane vincitrice con Agnese Cervi della Moma Anderlini di serie D, che ha messo a segno ben 27 punti in una unica partita. Agnese Cervi è una classe 2009, quindi ha 14 anni, ed è anche figlia d’arte, visto che se il papà è il cestista reggiano Andrea Cervi, la mamma è Silvia Giovanardi, sassolese e di famiglia più che sportiva, che dopo aver calcato i parquet emiliani, dalla A1 in giù, da una quindicina d’anni è una apprezzatissima dirigente di squadre di pallavolo, da quasi dieci anni all’Imoco Conegliano "vincitutto". Se la vincitrice di tappa ha 14 anni, la seconda con due punti in meno, Lucrezia Ciocci della Mondial Carpi di serie D ne ha solo 15, e curiosamente il podio è completato da una coppia al terzo posto, composta da Cristian Bertazzoni della Moma Anderlini, e da Fabio De Gesu, che sono appena 16enni, mentre nelle prime posizioni ci sono anche Matilde Biagi ed Alessandra Ori, entrambe del Vignola, ed entrambe classe 2006.

Classifiche. Se nelle classifiche di giornata non mancano le novità, nelle altre classifiche regna l’immobilismo, con Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150, che si conserva saldamente in vetta della classifica Generale, anche se con un margine ormai ridotto ad un solo punto di media su GianLuca Grana dell’EdilCam Cavezzo e di poco meno di due punti su Edo Sartoretti della Malagoli Tensped, che però non ha giocato: rimangono nella top five anche Nicola Marchesi ed Erica Quaquarelli, mentre risale forte Luca Bigarelli della Kerakoll, che entra nella top ten, ed insidia Francesco venuta anche nella classifica "solare", relativa alle gare del 2023. Bertoli si riprende anche la testa della classifia a punti, dove irrompe al terzo posto Simone Agazzani della Bulloneria Emiliana PGS Casinalbo.