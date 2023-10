La trasferta chiave di sabato. I gialli a Catanzaro con assenze importanti. Gagno non ci sarà, uomini contati in attacco

Verso la trasferta di Catanzaro con il fattore infortuni di cui tenere conto. Al ’Nicola Ceravolo’ un Modena lanciatissimo dalle ultima due vittorie di Brescia e del Braglia contro la Ternana dovrà far fronte a ben quattro defezioni, peraltro di quelle che sulla carta hanno peso specifico importante. Non ci saranno, difatti, i giocatori che sono usciti durante il match di domenica contro la squadra di Cristiano Lucarelli. Usciti, se non proprio esclusi dalla gara causa, appunto, problemi fisici.

È il caso del portierone Riccardo Gagno, che al ’Braglia’ non è sceso in campo causa problemi muscolari. Va detto che Seculin, che soltanto domenica mattina ha saputo sarebbe entrato in campo da titolare, ha risposto ’presente’ garantendo tranquillità alla squadra quando chiamato in causa e venendo perforato soltanto cinque dopo il novantesimo (gol inutile ai fini del risultato finale, va sottolineato). Tutt’altra cosa rispetto alla gara contro il Venezia, per intenderci. Mister Bianco, non a caso, ha esaltato la prestazione dell’estremo difensore goriziano, che stavolta avrà tutto il tempo necessario per preparare la gara da titolare, soprattutto dal punto di vista mentale. Se l’assenza di Cauz era prospettiva più che probabile già domenica dopo la Ternana (problemi all’adduttore), fanno più scalpore quelle di Strizzolo e di Falcinelli (che coi rossoverdi ha ritrovato il gol). I due attaccanti sabato non ci saranno, quasi sicuramente. Per Strizzolo si tratta, di nuovo, del polpaccio. Falcinelli ha rimediato una lussazione alla spalla. Insomma, gialli chiamati a gettare per davvero il cuore oltre l’ostacolo, d’altronde sarà un passaggio importante della stagione: vincere a Catanzaro varrebbe obiettivi, e non più sortite, ad alta quota. Motivo in più per non pensare ai tanti chilometri che separano Modena da Catanzaro (e son davvero parecchi).

Veniamo così alle informazioni per i tifosi: la prevendita per il settore ospiti partirà oggi alle 12. I biglietti per il match con fischio d’inizio alle 14 si potranno acquistare nei punti vendita ’Ticket One’, fino alle 19 di venerdì. Acquisto consentito, per chi risiede nella nostra provincia, solo se in possesso della fidelity card ’Modena F.C. 2018’. Il prezzo del biglietto è di 15 euro.