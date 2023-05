La Valsa Group saluta Giani "Modena resta casa tua"

Dopo gli addii a Rossini e Ngapeth, cui è stato anche dedicato un video con alcune delle azioni spettacolari che li hanno visti protagonisti in questa stagione, ieri è stato il turno del commiato di Modena Volley ad Andrea Giani, dopo le burrascose vicende dei giorni scorsi: "Non è possibile raccogliere in poche righe che cosa Andrea Giani abbia rappresentato e rappresenterà per sempre per Modena – le parole affidate ai social gialloblù –. Il suo spessore umano e professionale, l’amore e la dedizione verso questi colori, la sua voglia di dare sempre il massimo e di tirarlo fuori dai suoi giocatori, sono qualità rare. Aver riportato a Modena la Coppa Cev a inizio aprile è stato solo l’ultimo atto di una lunghissima storia cominciata nel 1996 con uno scudetto vinto da giocatore. Nel mezzo, una serie lunghissima di titoli e di trofei conquistati insieme. L’augurio con cui vogliamo salutarlo è quello di conquistarne altrettanti nel corso della sua carriera, perché è quello che merita, come persona e come coach. Lo ripetiamo una volta di più: Modena era, è e resterà per sempre casa tua e questa città non potrà mai dimenticare quanto hai fatto per lei". Una città che con tifosi e simpatizzanti è sempre stata al fianco del ‘Giangio’ e una città che lo ha adottato ormai da tempo, con la compagna e i due gemelli che vivono sotto la Ghirlandina. Cosa farà adesso l’icona del volley modenese e azzurro? Probabile che accetti la proposta della Federazione Francese di diventare ct a tempo pieno nell’anno che conduce alle Olimpiadi.

Partenze. Nel frattempo è arrivato il rompete le righe per tutti. Bruno è partito ieri alla volta del Brasile, mentre Ngapeth dovrebbe a Parigi dove terrà il suo primo concerto da solista il 18 maggio. Per entrambi un periodo di vacanza prima di aggregarsi alle rispettive Nazionali in vista della Vnl. Rinaldi, prima di rispondere alla chiamata di De Giorgi, si gode una breve vacanza con la fidanzata a Sharm el Sheik e pian piano partiranno anche tutti gli altri. A breve dovrebbero poi arrivare uno per uno gli annunci di una stagione che Modena ha già costruito: a partire da Petrella, nuovo allenatore, per arrivare a una rosa ormai completa che ha gli unici due dubbi nella conferma o meno di Elia Bossi e nella permanenza o cessione in prestito di Riccardo Gollini, che potrebbe anche rimanere come secondo di Federici.