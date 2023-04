La Valsa Group sprofonda e Bruno va ko

GAS SALES PIACENZA

3

– VALSA GROUP MODENA

0

(25-20, 25-21, 25-20).

Arbitri: Vagni, Curto. Videocheck: Ugolotti.

Durata set: 28’, 31’, 27’, tot. 1.26. Spettatori: 2.535.

PIACENZA: Brizard 4, Romanò 7, Leal 14, Lucarelli 14, Caneschi 6, Simon 9, Scanferla (L). Basic, Gironi 1, Recine. All. Botti. STAT SQUADRA: Att. 55% su 83 con 6 err., ric. 45% (24%) su 49, 4 ace, 12 b.s., 5 muri.

MODENA: Bruno 4, Lagumdzija 13, Ngapeth 10, Rinaldi 7, Sanguinetti 6, Stankovic 1, Rossini - Gollini (L). Sala, Krick, Marechal, Rousseaux 1, Salsi. All. Giani. STAT SQUADRA: Att. 36% su 85 con 6 err., ric. 34% (28%) su 61, 5 ace, 14 b.s., 6 muri.

Il dubbio insinuatosi nove giorni fa al PalaPanini sembra trovare conferma in un’altra sonante sconfitta, la terza di fila, sempre per 0-3: la Valsa Group Modena è giunta, all’improvviso, al fondo delle proprie riserve fisiche e psicologiche; e quella fase di stagione che sembrava benedetta dai lumi della saggezza e della tenacia dimostrati contro Belchatow e nelle gare-1 e 2 contro Piacenza si è tramutata, di colpo, in una progressiva discesa negli inferi. Nove set persi di fila in otto giorni, tutti passati a inseguire, rimontare, recuperare, ma senza le forze per farlo. Il dato parla da sé. Il PalaBanca, espugnato due volte su due in precedenza, ci ha messo cinque minuti a capire che non c’era nulla da temere questa volta: gara-4 si è infatti aperta con un sonante 9-1 per la squadra di casa, propiziato dal turno di servizio meno poderoso nell’onorata carriera di Robertlandy Simon.

La linea di ricezione gialloblù è affondata su tre o quattro pallette corte, fruttate ace vari su Ngapeth, Rossini e addirittura Sanguinetti. Il paradosso è che da lì in avanti Piacenza ha giocato, per un’ora circa, piuttosto male: Modena ha quasi ricucito il primo set (19-16 con Bruno che mura Lucarelli e un ace di Rinaldi) e poi ha condotto con sicurezza il secondo fino al 10-13, poco prima che dei gialloblù cominciassero a scricchiolare non solo i capisaldi morali, ma anche gli arti inferiori. La notizia peggiore di gara-4 – ebbene sì, peggio anche dello 0-3 – è che le caviglie di Ngapeth e Bruno, già uscite logore dalle gare 1 e 3, hanno nuovamente fatto crack; il francese è ricaduto male da un salto sull’11-13 nel secondo parziale, ha stretto i denti, è uscito un attimo e rientrato, mentre Bruno continuava inspiegabilmente a servirgli palla regalando il sorpasso a Leal e compagni (17-15). Poi, a set abbondantemente buttato via e partita ormai compromessa (17-12 Piacenza nel terzo) anche Bruno ha accusato un dolore articolare, salvando una palla in difesa: a differenza di Earvin il brasiliano ha dovuto dare forfait, rimpiazzato da un onesto Salsi nell’inglorioso finale.

Gara 5 si gioca a Pasquetta

Giunge dunque alla resa dei conti un roster senza cambi, che quando i suoi leader si fermano resta in ambasce: in vista di gara-5, che si giocherà lunedì 10 aprile alle 18, la sensazione è che si debbano valutare tutti gli scenari. Anche i più drastici.

Andare a Roeselare martedì con i due veterani acciaccati o gettare la spugna in Coppa Cev, dato lo 0-3 dell’andata, lasciandoli recuperare? Per salvare almeno i playoff scudetto, a questo punto, serve uno shock.

Fabrizio Monari