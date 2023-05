La versione di mister Tesser "Io al Modena sto bene"

di Alessandro Troncone

E adesso, non resta che aspettare. Nemmeno troppo tempo, in realtà. Perché proprio in questo fine settimana la famiglia Rivetti, il direttore sportivo Davide Vaira e Attilio Tesser si siederanno ad un tavolo nelle sedi milanesi della proprietà canarina e metteranno sul piatto le rispettive visioni e le rispettive argomentazioni sul futuro. Martedì le decisioni. Facendo un piccolo passo indietro alla serata di venerdì, il tecnico aveva comunque esposto tesi piuttosto chiare: "Se mi sento ancora l’allenatore del Modena? Certo – ha dichiarato – è altrettanto vero che siamo tutti in attesa delle decisioni della società e vedremo. Ho provato forti emozioni sotto la curva, sono abituato alla fine di ogni stagione a fare un giro di campo per ringraziare tutti i tifosi. L’applauso mi ha reso felice, ovunque vada cerco di mettere sempre il cuore e di trasmetterlo ai miei giocatori".

In effetti, la cartolina lasciata dallo stadio ’Braglia’ e dal tifo, anche fuori dallo stadio terminata la gara quando lo stesso Tesser è stato accolto da un’ondata di sostenitori su viale Monte Kosica, non può lasciar indifferente nemmeno chi sarà chiamato a prendere le decisioni finali. Quelle, spettano alla proprietà, nonostante l’anno di contratto che Tesser rispetterebbe. In più, c’è stata una doverosa puntualizzazione su alcune voci: "Mi hanno fermato per strada e mi hanno chiesto se avessi problemi personali e volessi, quindi, andare da un’altra parte per avvicinarmi a casa. No, non ho nessun problema e di certo non è da parte mia che si è rotto qualcosa". Siamo davvero arrivati alla resa dei conti, per utilizzare un’espressione anche abbastanza decisa. La variabile che potrebbe aver giocato ruolo non banale è quella del... Braglia. Nell’ultima settimana, sui social, il popolo canarino aveva già mostrato di volersi schierare (nella maggior parte dei casi) dalla parte di una eventuale conferma di Tesser.

Quanto accaduto venerdì sera ha sorpreso, non tanto nella forma (il pubblico di Modena mai si è sottrato se si parla di affetto) ma nei contenuti e nella sostanza. Come a voler chiedere alla famiglia di Rivetti di badare bene ad ogni minima valutazione sul futuro. Futuro che, secondo quanto emerso, i Rivetti vorranno roseo: il prossimo anno sarà allestita una squadra da playoff, da playoff importanti e non da settimo posto tanto per intenderci. Il salto di qualità vuol essere fatto, insomma. Con o senza Tesser? Paolo Bianco è il candidato numero uno per la successione (su di lui anche Catania e piste estere), il cambio di rotta filosofica è alle porte. Ma, si sa, se scende in campo il cuore, Carlo Rivetti non potrà non tenerne conto. Modena ha giocato la sua moneta su Attilio Tesser. Servirà? Lo scopriremo martedì.