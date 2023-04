La Vgm porta a casa due titoli territoriali nelle gare finali

Un’ entusiasmante domenica di volley giovanile, organizzata dal Comitato Fipav di Modena, ha portato in dote altri due titoli Territoriali al progetto Vgm, al termine di un bel pomeriggio di sport, supportato da una foltissima cornice di pubblico, che ha animato gli impianti Corni Succursale e Selmi di Modena: la Bper Banca VGModena Volley Under 13 3x3 si è aggiudicata il Campionato Provinciale davanti a Univolley e Anderlini, con un percorso perfetto che ha consentito ai ragazzi di Filippo Rovatti, di vincere tutte le gare in programma. Il settore maschile VGModena Volley, già campione Under 11, Under 12 S3 3x3, Under 15 e con vista sulla Final Four regionale Under 17 e Under 19, chiude così uno spettacolare en-plein. Grande soddisfazione anche per l’affermazione Territoriale della Under 12 S3 3x3 Femminile: le "Birbe" di Fabiana Spina, hanno dominato anche le fasi finali dei provinciali, chiudendo davanti a Mirandola e Univolley, in un bellissimo girone conclusivo.