La Vigilar Fano non sbaglia in casa e stende Mirandola con un netto 3 a 0 Inutile la riscossa ospite nel terzo set

VIGILAR FANO

3

MIRANDOLA

0

Vigilar Fano: Zonta 3, Marks 21, Gozzo 12, Ferri 6, Roberti 2, Maletto 10, Galdenzi, Ferraro 7, Raffa (Libero), Tito, Carburi 1, Gori, Girolometti, Partenio. All. Castellano

Mirandola: Stohr 7, Capua, Ghelfi G. 2, Angiolini (L), Bellei 8, Canossa, Ghelfi F. 16, Rustichelli M., Dombrovski, Scaglioni 5, Schincaglia, Rustichelli R. 2, Persona. All. Pinca

Arbitri: Testa Antonio e Candeloro Eleonora

Note: Fano bv 8, bs 15, muri 11; Mirandola bv 6, bs 9, muri 5

Secondo turno casalingo consecutivo e vittoria netta per la Vigilar Fano contro Mirandola. Partita non scontata visto la necessità degli emiliani di trovare punti salvezza. Primo set equilibrato. I pesaresi provano a partire subito forti ma Mirandola risponde restando attaccata e provando anche a piazzare un mini-break: 8-10 subito ricacciato via da un ispirato Marks che riporta la Vigilar in vantaggio 17-16 e costringe al time-out il coach emiliano. Dopo la pausa, Ferri porta i suoi fino al 19-17. Mirandola alza l’intensità difensiva e costringe la Vigilar a temere per la conquista del set che però si accomoda tra le braccia casalinghe, grazie al solito Marks coadiuvato da Gozzo. Il secondo set parte a ritmi altissimi. Fano prova subito ad imporsi e a dettare la via ma gli emiliani dopo aver tremato a lungo riescono ad impattare sul 15-15. I marchigiani hanno dalla loro il solito Marks che strappa un vantaggio di tre lunghezze ed indirizza il game. Sul 20-18 per i padroni di casa, un’ammonizione ai danni di Mirandola avvicina Fano alla conquista del secondo parziale che, ancora una volta, si chiude con un ace di Marks. La terza frazione però è tutta di Mirandola. Ghelfi suona la carica per i suoi che conducono determinati a riaprire il match sino ad arrivare ad un più cinque che costringe coach Castellano ad un time-out. Al rientro i ragazzi della Vigilar si riavvicinano con Gozzo che impatta sul 18-18 i viaggianti. Questa volta il time-out è dei modenesi. Al rientro Fano si affaccia alla finestra della vittoria che Mirandola gli fa sudare pareggiando fino al 25-25, salvo poi capitolare.