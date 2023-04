La Vignolese allontana la zona calda

campagnola

1

vignolese

2

CAMPAGNOLA: Ripesi, Calabretti, Messori, Michelini (36’st Platani), Camara (27’st Giovannini), Bellentani, Pivetti (48’st Scarpato), Mastaj, Roversi (1’st Errichiello), Jorge, Odoro (27’st Spaggiari). A disp. Stefanelli, Minutolo, Catellani, Riccò. All. Ferraboschi. VIGNOLESE: Cinelli, Luccarini, Melli, Pescatore (42’st Kane), Tedeschi, Dardani, Musardo (27’st Incerti), Mekhchane, Girotti, Iori (4’st Barbolini), Benatti (48’st Frentoaei). A disp. Cavazza, Vaccari, Zannoni, Semeraro, Aziz. All. Perinelli.

Arbitro: Stanzani di Bologna

Reti: 3’ Iori, 17’ Benatti, 10’st Odoro Note: espulso al 38’st Jorge, ammoniti Jorge e Pivetti.

La Vignolese sbanca Campagnola e mette la freccia su La Pieve uscendo dalla zona playout. Al 3’ Iori riceve palla e con un missile la manda sotto la traversa per l’1-0 rossoverde. Al 17’ scambio corto su corner che libera Benatti, bravo a entrare in area e firmare il 2-0. Nella ripresa al 10’ Mastaj per Pivetti, lancio per Odoro che di prima accorcia. Il Campagnola cerca il pari e al 94’ da posizione defilata Spaggiari crossa sul secondo palo con la palla che colpisce la parte alta della traversa.