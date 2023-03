La Vignolese illusa da Barbolini Castellana pareggia

VIGNOLESE

CASTELLANA F.

VIGNOLESE: Cinelli, Melli, Mekhchane, Pescatore (56’ Kane), Tedeschi, Luccarini, Musardo (70’ Adam), Barbolini (60’ Vaccari), Girotti, Iori, Benatti (75’ Radu). A disp. Cavazza, Zannoni, Semeraro, Benedetti. All. Perinelli. CASTELLANA F.: Castagnetti, Parenti, Pagani, Di Cosmo, Marabelli, Domenichetti, Fanelli (75’ Gazzola), Monopoli (85’ Zani), Storchi, Cossetti, Tosca (65’ Ferro). A disp. Valizia, Gioria, Cornaggia, Lucanto, Sartori, Nsigi. All. Dellagiovanna

Arbitro: Astorino di Bologna

Reti: 4’ Barbolini, 14’ Fanelli

Note: ammoniti Di Cosmo, Ferro, Pescatore, Girotti

La Vignolese non riesce a far suo lo scontro salvezza con la Castellana e con il pareggio resta a +2 sui playout. Partono forti i rossoverdi in vantaggio al 4’ con una bordata nell’angolino di Barbolini dal limite. Ma dopo 10’ i piacentini impattano grazie a Fanelli. Prima del riposo ancora Barbolini e poi Iori su punizione sfiorano il nuovo vantaggio di casa. Nella ripresa Cossetti e Tosca mettono i brividi a Cinelli, che però si fa trovare pronto. Prima del finale la clamorosa chance con la traversa che dice di no alla punizione di Vaccari.