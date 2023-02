La Vignolese si riavvicina alla zona playout

VIGNOLESE

1

NIBBIANO

5

VIGNOLESE: Cinelli, Zannoni, Melli, Kane (46’ Barbolini), Tedeschi, Luccarini, Musardo (60’ Adam), Pescatore, Girotti, Iori (50’ Uhunamure, 88’ Semeraro), Benatti (75’ Mattias). All. Perinelli.

NIBBIANO: Murriero, Bernardi (77’ Castano), Bradarkiy, Boccenti (75’ Ghissoni), Celotti, Fogliazza, Lancellotti, Michelotti (69’ Montagnari), Grasso, Minasola (67’ Barilli), Baldini (75’ Federico). All. Volpi.

Reti: 3’ Celotti, 19’ Girotti, 30’ e 67’ Minasola, 40’ e 55’ Grasso

Note: ammoniti Kane

Cade dopo 7 gare la Vignolese, tornata in zona playout e scavalcata proprio dal Nibbiano, che non ha risentito delle fatiche per la gara di Coppa Italia di mercoledì in Toscana. Al 3’ Celotti di testa porta avanti i piacentini. Immediato il pari di Girotti dopo un bel uno due con Benatti al limite dell’area, ma prima del riposo Minasola infila Cinelli e Grasso fa 3-1 con un sinistro a incrociare da posizione defilata. Nella ripresa il Nibbiano la chiude con Grasso e poi ancora con Minasola che non lasciano scampo ai rossoverdi.