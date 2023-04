La Virtus Cibeno continua a sognare, la vittoria tiene vive le chance dei playoff

Dopo la sosta pasquale entrano nel vivo i campionati di futsal, che sabato 15 vivranno una giornata cruciale con l’ultima di regular season della Serie A2 e le gare playoff e playout di C1 e C2. Intanto è stata la Serie D ad aprire le danze col primo anticipo della terz’ultima giornata andato in scena martedì sera a Medesano, sulle colline di Parma, dove la Virtus Cibeno vincendo 6-5 sull’ultima della classe Legione Parmense ha tenuto vivo l’obiettivo playoff. I carpigiani sono andati subito sotto, ma poi l’hanno ribaltata prima del riposo grazie alla doppietta di Nosari. Nella ripresa, dopo aver incassato il 2-2 dei ducali, sono saliti in cattedra Bigarelli, Grazioli e soprattutto Rinaldi, autore di una tripletta, che hanno tenuto la Legione Parmense sempre a una o due reti di distanza, fino al 6-4, accorciato solo nel finale dai padroni di casa. La Virtus col successo resta quinta (ultima posizione playoff), salendo a +4 sui piacentini del Carpaneto che però hanno una gara in meno, in un turno che si completerà con 3 gare sabato 15, fra cui il derby fra la Pro Patria San Felice già promossa e l’Emilia Futsal seconda della classe, poi Shqiponja-Fabbrico e Celtic-Corte, venendo poi chiuso lunedì 17 dal posticipo fra Sporting Sant’Ilario e Carpaneto.

Classifica Serie D: Pro Patria 45, Emilia Futsal e Shqiponja 29, Sant’Ilario 27, Virtus Cibeno + 25, Carpaneto 21, Celtic 17, Corte 12, Fabbrico 8, Legione Parmense + 7. (+ una gara in più).

d.s.