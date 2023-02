La vittoria col Cagliari è omologata Il giudice non accoglie il ricorso

Come volevasi dimostrare. Nessuna sorpresa, perchè sorprendente era già stata l’azione del Cagliari che all’indomani della partita del Braglia coi canarini avevano presentato un ricorso, per così dire ’forzato’ e sul quale il giudice sportivo ci ha messo ben poco ad esprimersi, respingendolo. Modena-Cagliari non si rigiocherà, è ufficiale la decisione arrivata nel pomeriggio di ieri, il risultato resta dunque 2-0 in favore della squadra di Tesser ora serenamente a 34 punti in classifica dopo il successo di Brescia.

Come riporta il comunicato ufficiale del giudice sportivo, i sardi erano alla ricerca di giustizia sottolineando l’errore tecnico, da loro invocato, dell’arbitro Perenzoni, il quale errore: "...Avrebbe inciso sul normale svolgimento della partita, in quanto l’arbitro avrebbe estratto, al 47’ del primo tempo, erroneamente, il cartellino giallo al cospetto del proprio calciatore Gabriele Zappa senza in realtà voler comminare alcun provvedimento disciplinare (come del resto risulta dal rapporto di gara, nel quale non è riportata l’ammonizione) con l’effetto, tuttavia, di condizionare per il resto della gara la prestazione del calciatore".

Ricorso che il giudice non ha preso fondamentalmente in esame, il motivo è da ricercare nelle tempistiche. La dichiarazione di reclamo andava presentata entro le 24 di sabato 4 febbraio, ovvero il primo giorno feriale successivo alla gara. Il Cagliari l’ha presentato il lunedì 6 alle ore 23.36. Trattasi di un puro cavillo burocratico che rende così inammissibile il ricorso e che conferma il 2-0 del Modena, risultato pienamente omologato. Termina in questo modo, abbastanza preventivabile, una parentesi più dispendiosa che altro. Dal "forte desiderio" del direttore sportivo sardo Nereo Bonato di rigiocare la partita alla sentenza del giudice sportivo, definitiva.

Alessandro Troncone