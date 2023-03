"La vittoria sull’Inter ci ha dato fiducia"

"La vittoria contro l’Inter ci dà fiducia, ma non deve restare un episodio". Mette in guardia il suo Spezia, Leonardo Semplici, che al Mapei Stadium prevede una "partita difficilissima contro un avversario che oggi, forse, è l’avversario più difficile da affrontare". Il Sassuolo, visto da Semplici, "ha grande valore, è in salute e ha recuperato del tutto quegli elementi che all’andata non si erano espressi al massimo. A mio avviso – aggiunge l’allenatore dello Spezia – dall’ottavo posto in giù quella neroverde è la rosa più forte, addirittura rafforzata anche dopo le importanti cessioni estive: noi dobbiamo restare umili ma giocare con coraggio e personalità". Indisponibili Holm, Reca e Bastoni, potrebbero recuperare Moutinho e Marchetti, ma nel caso solo per la panchina: in campo l’undici che ha battuto l’Inter, unici dubbi a centrocampo tra Ekdal e Zurkowski e in attacco tra Verde e Shomurodov.

