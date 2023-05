La zona playout dista sette lunghezze

Spal e Perugia si dividono la posta in palio e il Modena continua a tenere la zona playout distante 7 punti. Termina 1-1 lo scontro direttissimo per la salvezza di Ferrara, anche la sconfitta della Ternana a Cagliari consente al Modena di provarci ancor di più quest’oggi a Venezia. Considerato, inoltre, che canarini e lagunari scenderanno in campo dopo le avversarie. Solo la Reggina sarà impegnata nel posticipo di Frosinone alle ore 20:30. In tema di salvezza, Tesser guarderà con occhio interessato al San Nicola, sia per analizzare i prossimi avversari ovvero la squadra dell’ex Mignani e sia per appuntarsi il risultato del Cittadella, impegnato proprio in Puglia. Occhi anche a Brescia e al match tra rondinelle e Cosenza, pure a Como ci sia gioca un pezzo di playoff e se lo gioca in particolare il Palermo, ospite degli uomini di Longo. Se Palermo e Pisa usciranno con risultati negativi, alle ore 18, il Modena avrà la grande possibilità di giocarsi davvero una chance importante nella lotta ad un posto nei playoff.