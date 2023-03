L’accelerata del Sassuolo: dieci punti di tranquillità

di Stefano Fogliani

Difficile capire quanto peserà, sul futuro di un Sassuolo che sembra aver trovato la ‘svolta’, questo inizio di girone di ritorno che lo ha visto fare 10 punti in cinque gare. Più facile intuire come, al netto di ovvi imprevisti e di ‘vuoti d’aria’ ancora possibili, possa aver messo al riparo, in maniera chissà quanto definitiva, i neroverdi dagli sgraditi ‘colpi di coda’ delle pericolanti. Perché, anche se sono passate solo poche settimane, alle pericolanti il Sassuolo, nel suo momento più difficile, è stato pericolosamente vicino. Già: non più tardi del 23 gennaio, infatti, il Sassuolo chiuse il girone di andata a 17 punti, pareggiando a Monza, 17mo in classifica e con soli 5 punti di vantaggio sul Verona terz’ultimo. Baratro mai così vicino che poi i neroverdi hanno saputo allontanare proprio con questo ultimo ‘strappo’. I punti che separano oggi il Sassuolo dalla zona che scotta, sono 10 e, oltre a rappresentare il massimo vantaggio sulla terz’ultima rassicurano dal momento che, nello spazio di questi 10 punti ci sono Salernitana e Spezia e anche il Lecce che, pari in classifica al Sassuolo a quota 27, pagherebbe comunque dazio allo svantaggio negli scontri diretti che tecnicamente lo mette alle spalle degli uomini di Dionisi. Che il Sassuolo non sia del tutto guarito, e fa bene Dionisi a ricordarlo, è vero, che questo strappo di inizio 2023 lo abbia portato fuori da secche che si facevano pericolose, tuttavia, è altrettanto vero, e tutto sta adesso a provare a far finta di nulla, anche se il margine che il Sassuolo ha scavato con le pericolanti si è fatto congruo, e cercare un’ultima accelerazione – quella sì che sarebbe decisiva – da qui alla pausa. I neroverdi affrontano La Cremonese e lo Spezia in casa, e tra i due incroci casalinghi c’è la trasfreta dell’Olimpico contro la Roma: non che sia il caso di fare tabelle, visto che adesso, recita il mantra, "si gioca partita dopo partita, cercando il massimo da ognuna", ma pensare di arrivare alla pausa con più di 30 punti potrebbe rappresentare qualcosa di più di una garanzia per giocare l’ultimo terzo della stagione senza troppe pressioni che non siano dare il massimo. E cominciare a fare i conti con la questione-Dionisi: il tecnico è in scadenza.

