Lago Santo Skyrace, ecco i vincitori

Pievepelago (Modena), 30 settembre 2023 – Dopo 29 km di corsa sulle vette da S.Annapelago al lago Santo (coi 1991 metri del monte Gioco) e ritorno, l’edizione 2023 della massacrante ATK Bindings Lago Santo Skyrace è stata vinta da Daniel Antonioli di Lecco che ha stabilito il nuovo record del percorso in 2h 55'42. Dietro di lui Klemen Španring, Gabriele Gaggero, Alessio Vorti e Maurizio Merlini. Prima donna Chiara Lelli di Como che ha preceduto Angelika Eckl, Giulia Botti, Martina Dal Bosco e Donatella Acciaro. Il secondo percorso, di 16 Km, che seguiva il ‘Sentiero delle cascate’ di S.Annapelago, è stato vinto da Omar Stefani e da Isabella Morlini. Oltre 200 i partecipanti, in una bella giornata di sole, anche se al mattino il termometro era stato basso. La Skyrace si conferma gara di livello nazionale, per impegno e bellezza del percorso sul massiccio del Monte Giovo con panorami mozzafiato e salite impegnative. Novità dell’edizione 2023 l’apprezzato percorso non competitivo adatto a tutti di circa 6 km. Alla gara hanno partecipato noti atleti internazionali, con servizi sportivi sui media nazionali. Nei giorni scorsi la gara ha avuto la promozione di un testimonial di eccezione: Alberto Tomba, che ha elogiato la bellezza del percorso e il grande impegno richiesto ai partecipanti. Entrambe le distanze competitive hanno fatto da gran finale del Circuito Trail dei Parchi dell’Emilia, il circuito di trail running che riunisce le più spettacolari gare nei parchi appenninici. Tifosi e accompagnatori che erano presenti sul Monte Giovo sono stati omaggiati con un portachiavi-alzatacchi realizzato per l'evento. Il Monte Giovo, 1991 metri, è un passaggio molto panoramico raggiungibile a piedi su un sentiero escursionistico facile che parte dal Lago Santo modenese e tramite i sentieri CAI 529 e 527 arriva sulla vetta.

