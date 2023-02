Lagumdzija decisivo nel finale, Ngapeth fatica

BRUNO 7 (att. 100% su 3, 1 ace, 2 b.s., 1 muro) – Primi due set da 10 e lode, tra alzate al fulmicotone e difese commoventi. Poi cala, soprattutto nella precisione, come talvolta gli accade. Quello che però non manca mai è il temperamento, ormai divenuto un marchio di fabbrica della truppa gialloblù.

LAGUMDZIJA 7 (att. 40% su 40 con 2 err. e 2 muri sub., 1 ace, 2 b.s., 3 muri) – Gioca con costanza per un’ora e mezza, poi sparisce all’improvviso dall’attacco. Le sue percentuali precipitano fino al 20-18 del quarto e decisivo set: di lì tre attacchi vincenti e l’ace che scaccia la paura.

NGAPETH 6 (att. 33% su 27 con 2 err. e 6 muri sub., ric. 56% su 18 con 1 err., 1 ace, 6 b.s., 2 muri) – La schiena sembra stare meglio ma la vena dei giorni migliori non è tornata. Se a Cisterna era stato eroico, stavolta è apparso frettoloso proprio quando era ora di fare le cose di fino: memorabile una sua giocata offensiva che porta al match ball, ma lo è anche la murata che incassa un attimo dopo.

RINALDI 8 (att. 55% su 29 con 1 ace e 2 muri sub., ric. 71% su 21, 3 b.s., 1 muro) – Quattro mesi fa esordiva da titolare a Modena con molta titubanza e qualche dubbio di troppo sulla sua capacità di salire al livello dei big coetanei, da Lavia a Michieletto. Sembra passato un decennio: ora è un trascinatore. E alla capacità di non demordere nelle avversità, già proverbiale, ha aggiunto da qualche settimana la disponibilità a mettersi l’intera squadra sulle spalle – anzi, la ferma volontà di farlo sempre più spesso.

STANKOVIC 8 (att. 64% su 11 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 100% su 1, 1 ace, 4 muri) – MVP in coabitazione con Rinaldi: concentra i (pochi) segni negativi in una finestra di due minuti, il resto è oro. E la sua salto float tattica sta diventando un fattore di grande peso.

SANGUINETTI 7,5 (att. 64% su 11 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 50% su 2, 3 b.s., 3 muri) – Torna a battere forte e ad attaccare con convinzione. A muro non è ancora una macchina, ma fa progressi. E ora Bruno si fida di lui anche quando la palla scotta.

ROSSINI 7,5 (ric. 68% su 34 con 1 err.) – Il duello con Bonami è di grande spessore: non arretrano di un centimetro, non concedono una sbavatura.

ROUSSEAUX sv (att. 0% su 2 con 1 muro sub., ric. 0% su 1) – Debutto non memorabile ma incoraggiante: qualche tocco a muro promette bene, in ricezione invece il comitato di benvenuto è una bordata da emicrania.

BOSSI e SALSI sv – Breve apparizione per entrambi.

All. GIANI 7,5 – Undici vittorie, tutte da tre. E una tenacia nei finali di set che si costruisce solo con un lavoro lento e paziente. Chapeau

Fabrizio Monari