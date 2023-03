Lagumdzija dice 33, riscossa Marechal

BRUNO 6,5 (att. 67% su 3, 2 b.s.) – Seconda partita da ingegnere informatico: dopo due set pessimi, spegne e riavvia il sistema. Funziona, di nuovo, ma un ultimo fatale corto circuito arriva (di nuovo) nel tie break, dove l’unico a passare è l’opposto.

LAGUMDZIJA 8 (att. 54% su 48 con 2 err. e 4 muri sub., 6 ace, 3 b.s., 1 muro) – Prestazione che ha l’agro sapore del rimpianto, se è vero che il turco prenderà la via delle Marche: la crescita a lungo attesa è arrivata sul più bello.

RINALDI 6,5 (att. 50% su 26 con 1 err. e 5 muri sub., ric. 49% su 49 con 2 err., 2 ace, 7 b.s.) – Per due set è da 4 secco, l’occasione di fare il leader in assenza di Ngapeth gettata al vento. Poi, come al solito, risorge.

ROUSSEAUX 5 (att. 50% su 12, ric. 29% su 7 con 2 err., 2 b.s.) – Bene in attacco, male – troppo male – in seconda linea. Marechal non lo fa rimpiangere.

MARECHAL 6 (att. 40% su 15 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 33% su 13 con 3 err., 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – Poteva essere un 8, o un 9: a dieci minuti dalla fine del tie break l’eroe di giornata era lui. Purtroppo, dalle sue mani passano i due attacchi che concretizzano la rimonta di Monza e da un suo errore l’ace del 14 pari.

SANGUINETTI 5,5 (att. 75% su 8, 4 b.s., 2 muri) – Il contributo in attacco ormai è una garanzia, ma i suoi due muri arrivano in una finestra di 5 minuti su 3 ore.

STANKOVIC 6 (att. 67% su 9 con 1 muro sub., 2 muri) – Stesso discorso, ma mezzo voto in più per la pungente battuta “float”.

SALSI e SALA 5 (att. 0% su 3 con 1 err. e 2 muri sub., 1 muro) – Stavolta il doppio cambio fallisce in toto. Fatale la scelta di applicarlo nel tie break, togliendo per due scambi – entrambi persi – un Lagumdzija in stato di grazia.

ROSSINI 5,5 (ric. 28% su 25 con 3 err.) – Seconda serata un po’ così dopo una grande stagione.

All. GIANI 5,5 – Marechal per Rousseaux, incredibile dictu, è la mossa che gira la serata. Sala e Salsi per Bruno e Lagumdzija nel tie break è, invece, la mossa che la conclude.

Fabrizio Monari