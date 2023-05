Lagumdzija e Sala: "Arrivederci Modena"

di Alessandro Trebbi

Un doppio addio, perché Modena cambierà tutto: via Lagumdzija e Sala, dentro Sapozhkov e Pinali. Un doppio addio carico di orgoglio per l’opposto turco, che dopo essersi rilanciato crescendo tantissimo nell’arco di questa stagione con la Valsa Group se ne andrà a Civitanova, con un ingaggio si dice più alto e forse qualche possibilità in più di lottare per i grandi trofei. Lorenzo Sala invece si è meritato l’attenzione dei club di SuperLega e il prossimo anno sarà a Taranto per giocarsi un posto da titolare, oltre che in Nazionale per la prima volta. Nel momento del commiato però entrambi hanno un tratto comune, un’idea comune: "Sarebbe bello poter tornare a Modena, tra qualche stagione". Segno di attaccamento ma anche di un gruppo e un luogo che hanno lasciato il segno.

Lagumdzija verso la Lube. "Una stagione incredibile – è il saluto di Adis Lagumdzija a Modena – abbiamo vinto una coppa per chiudere quest’anno con la ciliegina sulla torta e ci è mancato pochissimo alla semifinale scudetto. È andata così, sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto dal primo all’ultimo giorno. Personalmente sono migliorato quest’anno, è il mio corso, ho fiducia nelle mie potenzialità e spero che il prossimo anno (alla Lube, ndr) io possa crescere ancora". Il saluto a Modena è sentito, con una finestra aperta al ritorno: "Giocare al PalaPanini è sempre incredibile, con una base di tifosi senza eguali. In futuro non so cosa succederà, spero di tornare tra qualche anno, se sarà possibile".

Lorenzo Sala per fare esperienza. "Quella a Perugia purtroppo è stata la mia ultima con la maglia di Modena – dice Sala –, un percorso lunghissimo partito dalle giovanile quasi dieci anni fa e concluso in un palazzetto prestigioso contro una squadra di altissimo livello, in una stagione unica nella quale abbiamo portato a casa un trofeo. L’ultimo periodo? È stato duro ma il ‘Giangio’ ci ha detto di non buttare all’aria tutto quello che avevamo fatto, un’annata non da buttare via, anzi, una delle migliori di Modena da un po’ di anni a questa parte. So già dove andrò il prossimo anno e tra un po’ verrà fuori (sarà Taranto, ndr). Spero però di tornare presto al PalaPanini a riabbracciare tutti quanti. Modena per me è casa e mi mancheranno tutti tantissimo".

Quest’ultima frase esce con gli occhi lucidi, prima di parlare di Nazionale: "Andrò in azzurro per godermi al massimo l’esperienza. Si può solo imparare dai campioni del mondo e d’Europa e da un grande allenatore come De Giorgi. Voglio godermi tutto, se riuscissi a giocare anche qualche partita sarebbe la ciliegina sulla torta di una grande stagione, per cui devo ringraziare Giani, che mi ha fatto crescere in tutti questi anni".