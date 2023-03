Lagumdzija l’unico all’altezza

BRUNO 5,5 (att. 0% su 1) – Stavolta non trova la formula magica. Prova a scaldare subito Ngapeth ma arrivano solo murate, solo Lagumdzija gli dà soddisfazione. Ma son dettagli.

LAGUMDZIJA 7 (att. 58% su 19 con 1 err., 1 ace, 2 b.s., 1 muro) – Incolpevole: è stato l’unico all’altezza della contesa.

RINALDI 5 (att. 36% su 14 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 31% su 32 con 5 err., 3 b.s., 1 muro) – Raro blackout in ricezione e in attacco non si aiuta. La prestazione monstre di mercoledì in coppa sembra lontanissima.

NGAPETH 5 (att. 44% su 16 con 1 err. e 5 muri sub., ric. 45% su 11 con 1 err., 2 b.s.) – La speranza di un Earvin corroborato dalla lunga sosta è ormai un miraggio: la schiena sta, se possibile, peggio di prima. Appare evidente che serva lui in campo, in ogni caso, e la corsa-playoff si tramuta in una corsa contro il tempo.

MARECHAL 5 (att. 25% su 4 con 1 muro sub., ric. 25% su 4) – La speranza che ripeta gli sprazzi visti contro Monza dura un paio di palloni.

STANKOVIC 5 (att. 33% su 6 con 1 err., 1 muro) – Piazza un paio di zampate, nulla più.

SANGUINETTI 5 (att. 57% su 7 con 1 err. e 1 muro sub., 1 ace, 2 b.s., 1 muro) – Meglio di Stankovic in attacco, ma anche responsabile di un blackout vertiginoso a inizio secondo set.

BOSSI 6 (att. 100% su 1) – Entra e sprizza voglia di giocare.

SALSI e SALA (att. 50% su 2) sv – Pochi passaggi in campo.

ROSSINI 5,5 (ric. 31% su 13 con 1 err.) – Attorno a sé torna a vedere il diffuso spaesamento di inizio stagione: regge, per quel che può. Ma la difesa è scesa di colpi tutta assieme, serve una iniezione di fiducia.

All. GIANI 6 – Non c’è nulla di specifico da imputargli, per di più nella settimana in cui la partita cruciale – quella di mercoledì – è stata vinta con merito.

Fabrizio Monari