L’amarezza di Bonfanti e Cotali. "Sconfitte che bisogna accettare perché ci aiutano a crescere»

C’è tanto rammarico nelle parole di Matteo Cotali: "È stata una partita molto combattuta, abbiamo disputato i primi 20-25 minuti di gran calcio, poi è uscita la qualità del Venezia e nonostante il caldo e la stanchezza siamo rimasti uniti chiudendo in parità il primo tempo. Nel secondo tempo dopo il gol di Bonfanti pensavo che avremmo portato a casa i tre punti. Dentro una partita ci sono mille partite e i dettagli fanno la differenza, il Venezia ha saputo sfruttarli meglio: qualche disattenzione su una palla inattiva, un calcio d’angolo un po’ ingenuo, ci sono costati il pareggio. Poi sono uscite le qualità dei giocatori del Venezia, che hanno trovato altri due gol. Anche per il gran caldo abbiamo commesso qualche errore in uscita, non siamo stati lucidi a capire i momenti della partita. Siamo su un percorso iniziato da poco, con un allenatore e tanti giocatori nuovi, c’è tanto da lavorare. Queste sconfitte ci possono aiutare a crescere e bisogna accettarle. Nelle precedenti partite le prestazioni ci sono sempre state, se contro il Sudtirol avessimo vinto uno o due a zero nessuno avrebbe avuto niente da dire. Adesso c’è da pensare val Palermo, studiare gli avversari e dare il massimo".

Felice per il gol, deluso per la sconfitta: così si presenta Nicholas Bonfanti: "Personalmente per il gol sono molto contento, anche perché mi ridà un po’ di serenità. Adesso penso solo a far bene già dalla prossima partita. C’è tanto rammarico nello spogliatoio per questa prima sconfitta, cercheremo di non ripetere più gli stessi errori. Nel primo tempo e fino al mio gol abbiamo disputato una grandissima partita, poi siamo un po’ calati fisicamente, anche perché era la terza gara in una settimana. Anche gli episodi non ci hanno favorito perché i tre gol del Venezia sono stati uno più bello dell’altro. Come si riparte da questa sconfitta? Sulle cose positive che abbiamo fatto nelle precedenti partite, in particolare a Bolzano, ma anche quello che abbiamo fatto oggi. In Serie B ogni partita è una battaglia e sabato ce ne aspetta una grande contro il Palermo. Come preferisco giocare? Dove posso sfruttare le mie qualità migliori, che sono quelle da attaccante da area di rigore. Poi devo migliorare nel gestire meglio il pallone in altre parti del campo. Ci sto lavorando con Sasà Bruno, sono giovane e devo riuscirci", conclude Bonfanti.

Rossano Donnini