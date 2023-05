Sì, è vero, un po’ di amaro in bocca resta. È normale, con appena due punti in più (due, non cinque o sei) il finale sarebbe stato diverso e il sogno, seppur con le dovute cautele, sarebbe uscito dal cassetto. Ma, e qui si trovano pareri concordi più o meno ovunque, i playoff sarebbero stati traguardo fin troppo grandioso. In parte, anche la vittoria con il Sudtirol ha confermato che è stato un campionato di tanti alti e bassi, se si pensa all’ottavo posto come punto finale.

Il Modena ha perso con l’ultima della classe, ha vinto con la quarta (prima del 2-1), ha preso 5 gol a Palermo, ha vinto col Cagliari. Un regalo, ecco, potevano essere un regalo. Se ne riparlerà. Ora è giusto dire che il suo campionato il Modena l’ha vinto. Doveva essere salvezza e salvezza è stata, con tre giornate di anticipo. A Tesser e ai suoi, d’altronde, viene bene giocare d’anticipo evidentemente. L’anno scorso i canarini hanno vinto il campionato al primo colpo, seppur la richiesta era di farlo in due anni. Coi suoi limiti, il Modena è riuscito. E quelli, i limiti, ci sono stati e ci mancherebbe altro. Nella rosa, in alcune scelte di mercato, nelle scelte che spesso Tesser ha fatto ma si sbaglia ed è umano (chi lavora, sbaglia. Prendendo in prestito una frase dell’allenatore). Arrivare decimi, tuttavia, rappresenta obiettivo non di poco conto e, soprattutto, non casuale. Al primo anno in B dopo storie buie, con esempi di club più quotati ora tornati all’inferno. Questo è stato il Modena di Tesser, mai improvvisato e coerente. Sempre coi piedi ben saldi, anche quando i sogni stavano lentamente uscendo dal cassetto. Ma, non era questo il momento.

Nella foto: il gol di Bonfanti contro il SudTirol

Alessandro Troncone