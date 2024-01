L’analisi. I numeri parlano chiaro: la squadra precipita

Non è il timore di non raggiungere i playoff, il pensiero che più preoccupa nell’osservare una squadra, la Valsa Group Modena Volley, che sembra essere completamente smarrita, impaurita dalle sfide che deve affrontare ma più di ogni altra cosa dai demoni che si è costruita da sola. Certo, non centrare la post season non è un accadimento usuale, in viale dello Sport: sarebbero soltanto tre i precedenti, i due consecutivi delle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 e quello dell’annata 2008/2009. Ma prima di pensare, o ripensare, a risultati e classifica Modena deve chiudersi tra le proprie mura e guardarsi negli occhi e dentro la testa.

Numeri crudi. La crisi di risultati dei gialloblù è tanto fragorosa quanto improvvisa nelle proporzioni e nei numeri. Dieci partite fino a Natale, con sette vittorie e tre sconfitte molto ben distribuite, sette partite da Santo Stefano a oggi con sei sconfitte (tutte da tre punti) e una sola vittoria 3-2 in quel di Monza. Modena prima dell’ultima di andata aveva conquistato 17 punti sui 30 potenziali, dal match casalingo con Piacenza solo 2 su 18 (il settimo match è quello di Coppa Italia con la Sir). Ovvero prima il 57% di punti conquistati, dopo l’11%. Un tracollo, se pensiamo che nelle sette partite dell’ultimo mese i gialloblù hanno sì incontrato Piacenza e Perugia (due volte), ma anche Milano, Verona, Monza, Padova, squadre che in teoria dovrebbero fare un campionato simile a quello dei gialloblù o che sono sotto.

Che succede? Quello che colpisce, però, non sono solo i numeri, ma le modalità. Quasi tutte sconfitte senza appello, corredate da teste basse, sguardi persi, assenza di idee e di un filo a cui aggrapparsi. La squadra giovane che doveva crescere settimana dopo settimana si ritrova, al contrario, ad aver giocato molto meglio la prima parte della stagione rispetto alla seconda. Perché? È evidente che le motivazioni del tracollo sono più mentali che di gioco tout court, però i gialloblù sembrano aver smarrito qualsiasi tipo di sicurezza tecnica, così come Petrella non ha più una barra a dritta su una formazione.

Soluzioni? La più semplice per dare una scossa, ovvio, il cambio in panchina (in foto Petrella). Ma con quale senso se non quello di bocciare il progetto costruito e reclamizzato in estate? Il mercato non può offrire oggi soluzioni che comunque sarebbero un palliativo. E allora non resta che crescere. Oggi Modena è un adolescente che deve capire come diventare adulto: come tutti gli adolescenti ha dei genitori accanto, ma il grosso del lavoro va fatto da soli. La convinzione, l’agonismo, la mentalità vincente, si allenano sopratutto dentro la propria pancia, piuttosto che sulla lavagnetta di un tecnico. Per i giocatori di Modena, tutti, è giunto il momento della stagione in cui diventare grandi.

Alessandro Trebbi