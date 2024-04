L’analisi. La palla passa ai giocatori, si attende una reazione . Le uniche risposte possono darle loro in campo

La palla passa ora ai calciatori (foto). Non hanno altro significativo intrinseco e profondo se non questo, le parole di Rivetti e, di conseguenza, la scelta di non far parlare Bianco parte anche da questo presupposto. Esporsi così, al fianco di allenatore e direttore sportivo, vuol dire chidere ad ognuno dei componenti della rosa di prendersi la responsabilità di tirare fuori il Modena dal momento più buio della sua stagione. Si direbbe, di tirare fuori gli attributi. Tanto per capirci ancora meglio. Precisando, inoltre (almeno secondo quanto possiamo interpretare), che Rivetti, nel passaggio in cui sottolinea che si è iniziato a mugugnare già quando il Modena era in posizione playoff, puntava il dito solo nei confronti di una parte di pubblico, questo è abbastanza ovvio. Detto ciò, sono arrivate rassicurazioni sui progetti a lungo termine e in particolare sul centro sportivo e all’impegno più ampio verso il percorso tecnico della squadra. Per il quale la famiglia ha comunque investito circa 20 milioni di euro in 3 anni. Tutto questo per dire che le scelte a volte possono anche essere sbagliate, e ci mancherebbe. Fossimo tutti maghi godremmo della vita su una bella isola deserta nel lusso. Ma non può mai mancare il senso di responsabilità, lo stesso richiamato da Rivetti.

a.t.