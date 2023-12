Lancio d’acqua verso l’arbitro,. Levizzano multato

Mano pesante del Giudice sportivo della Figc di Modena in Terza categoria per il Levizzano, multato di 400 euro "per gravi intemperanze poste in essere dai propri sostenitori, i quali in particolare rivolgevano espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, gli lanciavano il contenuto di alcune bottigliette d’acqua e cercavano di entrare sul terreno di gioco; inoltre al termine della gara, alcuni tesserati non identificati rivolgevano espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro".

Mercato. La Vianese capolista di Promozione piazza due colpi: il difensore Nicola Cani che dopo cinque anni lascia il Baiso e l’attaccante Lorenzo Rivi che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Bagnolese in Eccellenza dove ha realizzato 4 reti.

Calcio a 5. Il Modena Cavezzo ha ufficializzato il colpo che avevamo già anticipato col pivot Matteo Gargantini ex Cdm. Stasera invece si apre la Coppa di Serie D. alle 21,45 c’è la sfida fra United Carpi e Atletico Castellazzo alle Fassi, nel girone a tre che comprende anche la Virtus Cibeno.