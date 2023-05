L’annuncio di Bianco dopo la fine della serie A

Per Paolo Bianco, l’avventura al fianco di Massimiliano Allegri alla Juventus sta per terminare e si attende solo la fine del campionato di A per lo scatto definitivo verso la panchina del Modena. Sarà, molto probabilmente, la settimana successiva all’ultima giornata del massimo campionato quella decisiva per ufficializzare l’approdo in canarino dell’ex Sassuolo. Dai corridoi di Coverciano sono arrivati giudizi più che positivi, il campo sarà naturalmente giudice molto diverso rispetto ai corsi ma è anche questo che ha tenuto in considerazione il Modena quando ha riflettuto e scelto un profilo che possa proporre idee al passo coi tempi, per così dire. Da capire i termini del contratto, vista l’esperienza passata con Tesser è facile pensare che per l’avvio di un nuovo progetto tecnico i Rivetti vorranno legarsi al 45enne per due stagioni con vista su di una eventuale terza stagione.