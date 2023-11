L’annuncio. Il libero Pesaresi si allena con i gialli

Intanto Modena Volley ha annunciato ieri che il libero Nicola Pesaresi (foto), classe 1991 ex Verona e Milano, di proprietà della Lube e quest’anno senza squadra, è stato aggregato alla squadra per gli allenamenti ma non sarà tesserato per Modena Volley. Un’arma in più per coach Petrella nel sei contro sei di preparazione alle partite mentre, stando così le cose, Gollini sarà il libero fino al rientro di Federici, all’inizio del ritorno. Sta velocemente migliorando Maksim Sapozhkov, che sabato sarà abile per la trasferta di Cisterna: probabilmente non partirà subito titolare, ma sarà una freccia in più all’arco della Valsa Group.

a.t.