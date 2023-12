L’Annuncio. Patto con GranTerre per i giovani atleti

Con Matteo Rivetti, il responsabile del settore giovanile Andrea Catellani ha presentato nel pomeriggio di ieri una nuova collaborazione per i giovani canarini e la squadra Arcobaleno. Si tratta una partnership con ’GranTerre’ nell’ambito del progetto ’Sport&Performance’ nel quale il club sta puntando anche su numerose attività che riguardano la vita del giovane atleta. In questo caso, lo storico brand del territorio affiancherà il Modena in percorsi formativi e di sana alimentazione degli atleti: "Felici e onorati di entrare a far parte della famiglia gialloblù – ha detto l’amministratore delegato di ’GranTerre’ Giuliano Carletti –, ci sentiamo molto vicini ai valori condivisi dal Modena, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e allo sviluppo, ma anche alla tenacia di affrontare sfide ambiziose". Il gruppo GranTerre, come noto, offre alcune delle maggiori eccellenze alimentari italiane come Parmareggio e Agriform per i formaggi e Teneroni, Liberamente, Casa Modena, Senfter.

a.t.