L’applauso del Braglia alle gialloblù

Ospiti d’eccezione, tra il primo e secondo tempo di Modena-Ascoli, le ragazze del settore femminile. Le 40 atlete canarine della prima squadra e della Juniores, accompagnate da dirigenti ed allenatori, hanno sfilato sul manto erboso, sotto tribuna e curva Montagnani, c’erano anche altre rappresentanti del settore giovanile femminile sulle tribune. Applausi per la squadra di Eccellenza di mister Montanini, in corsa per la promozione al campionato di serie C e reduce dalla vittoria 0-3 sul campo della formazione Original Celtic Bhoys di Reggio Emilia nella poule scudetto. La Juniores è attualmente seconda in campionato e in finale di Coppa Italia.