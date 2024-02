L’applauso di Bianco ai suoi: "Quanta determinazione"

di Alessandro Bedoni

GENOVA

Con quella faccia un po’ così che abbiamo noi che rimontiamo a Genova... Ci perdoni Paolo Conte per la libera interpretazione di un verso di una sua celeberrima canzone, ma il viso un po’ provato di Paolo Bianco (nella foto di Alessandro Fiocchi insieme ad Andrea Pirlo) nella sala interviste del Ferraris non può non lasciare trasparire la soddisfazione che sta provando per un’altra prova di grande carattere dei suoi giocatori.

"Un pareggio assolutamente meritato. Nel primo tempo la squadra si è trovata sotto di due reti in una gara che era stata equilibrata, perchè prima dei loro gol abbiamo avuto anche noi occasioni nelle quali non siamo stati sufficientemente cattivi. Nel secondo tempo poi la squadra ha voluto a tutti i costi riprendere questa partita con determinazione, coraggio e un’idea di calcio molto precisa, meritando ampiamente il pareggio". Risposte positive che danno continuità alla prova fatta vedere contro il Parma: "Quando riprendi una partita del genere in uno stadio così, se tutti non fanno il loro dovere ed anche qualcosa di più fai fatica a rimettere in piedi una gara. I due attaccanti hanno fatto un grande lavoro di quantità e qualità: Gliozzi sta crescendo tantissimo, Abiuso ha mostrato una personalità incredibile, ma tutti sono stato bravi".

Bianco poi non vuole fare polemiche sulla giornata piuttosto infelice della Ferrieri Caputi, vedi il gol incredibilmente annullato a Battistella: "C’è stata un po’ di confusione nella ripresa, ma come ho detto anche in altre occasioni dobbiamo essere noi addetti ai lavori a dare l’esempio per aiutare gli arbitri a dirigere serenamente, forse oggi siamo un po’ tutti mancati in questo. Se è stato annullata la rete a Battistella evidentemente per l’arbitro era da annullare, voi mi conoscete e sapete che non mi attacco mai a recriminazioni sulla direzione di gara". Il tecnico canarino accetta poi con filosofia il giallo a Palumbo, unico neo della gara superba del centrocampista gialloblù, ammonizione che gli farà saltare la gara di sabato prossimo al Braglia col Cosenza: "Era diverso tempo che si tirava dietro questa diffida, prima o poi doveva succedere, ma non sarà un problema, abbiamo altri ragazzi che spingono e hanno voglia di giocare".

Alla fine proviamo a fare una battuta su Palumbo, che prima di quello tirato a La Spezia non aveva mai battuto un penalty in carriera, almeno a quanto dice lui, una intuizione mica male da parte di Bianco visto che sinora sono tre su tre. Il mister qui è lapidario; "Una bella intuizione, perchè che lui debba battere i rigori non l’ha deciso lui, ma io, come succede in tutte le cose".