L’appuntamento da segnarsi

Mentre il gruppo si avvicina già alla sfida di domenica, quando, alle 16:15 allo stadio ’Braglia’ arriverà la Ternana, ultimo incontro di un trittico intenso in questa settimana di campionato, la città si prepara a trascorrere un weekend all’insegna del cioccolato per le vie del centro storico.

Torna ’Sciocolà’ e, come da tradizione, per il terzo anno consecutivo, anche il club canarino sarà presente alla manifestazione con il suo stand e tutto il merchandising ufficiale. Il Modena sarà presente domani e sabato dalle ore 10 alle ore 20, mentre domenica dalle 10 alle 19. L’appuntamento che più coinvolgerà i tifosi canarini è previsto per domani. Dalle ore 16 alle 17 circa, saranno presenti due giocatori della prima squadra per foto e autografi di rito. Due calciatori tra i protagonisti della formazione di Paolo Bianco e tra i più utilizzati in questo inizio di stagione. Una occasione unica per i tifosi del Modena per vedere i propri beniamini dal vivo al di là del calcio giocato.

a.t.