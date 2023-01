L’arrivo di Azzi a Cagliari "Spero di giocare subito"

Dopo aver effettuato martedì le visite mediche a Roma, Paulo Azzi (foto) è sbarcato a Cagliari nella giornata di ieri ed è pronto a vivere la sua nuova avventura sarda alla corte di Claudio Ranieri. Proprio all’arrivo in aereoporto, il brasiliano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossoblù: "Sono davvero felice di essere e non vedo l’ora di scendere in campo – ha riportato Tuttomercatoweb –, ho già avuto modo di parlare con Ranieri e lo farò anche appena arriverò al campo. Spero di poter giocare sin da subito, mi sono sempre allenato". Azzi passa al Cagliari a titolo definitivo, per lui due anni e mezzo di contratto e per il Modena una plusvalenza che sfiora il milione di euro. Nei prossimi giorni sarà definita anche la cessione di Marsura.

a.t.