"L’assist mi piace, ma ora vorrei anche i gol"

Spesso, il più chiacchierato il lunedì mattina nei dibattiti canarini. Croce e delizia ma, come piace dire a lui, il talento va supportato e... sopportato. Luca Tremolada è questo. Amante del bel gioco, lo difenderà fino all’ultimo giorno della sua carriera e questo grande pilastro lo ha aiutato a diventare quel che oggi è. Tra alti e bassi, come per tutti.

Lei, a proposito di pagelle spesso chiacchierate, che voto si darebbe?

"No, non me lo darei mai. Penso, però, sia stato un buon campionato, a tratti anche ottimo. Ho avuto periodi negativi coincisi con infortuni, al ginocchio e una lussazione alla spalla che nessuno sa. Era febbraio".

Pensa di aver fatto tutto quello che era nelle sue possibilità?

"No, qualche gol mi manca. I miei 7 o 8 di solito li faccio, ma sono riuscito a fare più assist e sapete quanto mi piaccia".

Tra l’altro, ad inizio carriera non ne faceva molti

"Ho iniziato da ala, ho fatto il mediano, il mio inizio è stato un po’ travagliato. Non avevo un ruolo ben preciso e nemmeno la fame che ho avuto negli ultimi anni e che ho. Mi sono seduto spesso sul mio talento, ho dovuto prendere qualche mazzata per riprendermi".

A Modena, per la prima volta, ha fatto due anni consecutivi nello stesso club

"Un pochino di colpa ce l’ho se ho cambiato squadra ogni anno. La maggior parte delle squadre mi prendeva ma mai per propormi un progetto nel quale fossi centrale. Poi, ci vuole fortuna, trovarsi nel momento giusto con l’allenatore giusto. Dopo l’Inter, iniziai a Piacenza e scoppiò il calcio-scommesse..."

Un inizio in salita...

"Qualche scelta sbagliata, il mio procuratore faceva cose sbagliate e infatti lo cambiai. Una volta che l’Inter mi ha lasciato, è iniziata la mia carriera. Quando esci da società così, trovare subito l’ambiente giusto non è semplice"

In più, nel suo ruolo, in pochi credono ancora

"Prima di essere una risorsa, il giocatore di qualità è un peso. Quando si perde o le cose vanno male, gli si chiede di risolverle. È una cultura totalmente italiana".

Spesso è stato costretto a ripartire dalla C

"Il talento viene quasi sempre sacrificato per la tattica. Emergere è complicato, dovrebbe cambiare tutto sin dai giovani. Ma non ho rimpianti, numeri e prestazioni hanno parlato per me, la Serie A ora cerco di conquistarmela con il Modena".

Chi l’ha aiutata a crescere?

"Devo tanto a Capuano, mi ha fatto rinascere, ero abbastanza ‘morto’ e ad Arezzo feci bene. Una menzione la devo a Corini che mi ha fatto esordine in A a Brescia. E poi, Tesser".

Riguarda le sue partite?

"Quando perdiamo o giochiamo male guardo come avrei potuto incidere diversamente. Sono giudicato per assist e gol, posso correre come Magnino o Diaw, ma non cambierebbe niente".

Cercare l’assist la condiziona quando si trova al limite dell’area?

"Quest’anno un po’ di più. A livello mentale, guidare la classifica degli assist mi porta a cercarne sempre più, ma poche volte succede che troviamo lo spazio per il tiro dal limite. Ma vedete che un paio di gol da fuori area arriveranno..."

Magari già da sabato. A cosa deve ambire il Modena?

"La Spal è forte, sono dell’idea che non dobbiamo pensare ai playoff... ci dobbiamo salvare. Poi, tra due o tre partite, se saremo lì, ci si prova"

Com’è il Tremolada fuori dal campo?

"Le mie giornate sono molto normali, tranquille. Io e la mia fidanzata andiamo al mercato al mattino, i giornali non li leggo mai. Lei ogni tanto mi stuzzica e mi legge le pagelle, ma io tendo ad isolarmi da commenti e social dopo le partite. Coltivo le mie passioni, sto seguendo un corso da sommelier e poi ho le mie community sui manga giapponesi"

Resterà nel calcio finita la carriera?

"No. Forse il maestro ai ragazzi, prenderei in considerazione solo quello".

Alessandro Troncone