L’assistman Tremolada sale sul podio dei migliori Solo Messi e De Bruyne hanno fatto meglio di lui

Cosa accomuna Luca Tremolada, Kevin De Bruyne e Lionel Messi? Insieme compongono il podio dei giocatori che fin qui nei cinque maggiori campionati europei in corso (considerando anche le rispettive seconde divisioni) hanno fornito più assist. Tremolada chiude il terzetto al 3° posto con 11 ’rifornimenti’ per i gol dei compagni, mentre KDB e Messi guidano appaiati a quota 14. Ma Tremolada è addirittura davanti ai due ’fenomeni’ di Manchester City e Psg se si parla di assist su sviluppi di palla inattiva: sono infatti ben 6 quelli del fantasista canarino, al pari del tedesco Jan-Niklas Beste dell’Heidenheim (Bundesliga-2), del brasiliano Caio Henrique del Monaco (Ligue 1) e dell’altro tedesco Tobias Kempe del Darmstadt (sempre Bundesliga-2). Tremolada è poi l’unico nei 10 tornei sotto esame ad avere fornito almeno 4 assist in un singolo match, quello col Como dello scorso ottobre vinto per 5-1 grazie alle sue ’pennellate’. Dal punto di vista numerico la sua è una stagione sotto i riflettori, visto che è anche il giocatore del Modena che ha mandato al tiro più volte i compagni di squadra in questo campionato: ben 61 (almeno 35 in più rispetto a qualsiasi altro, il più vicino è a 26 Gerli), sulle 180 complessive. Nelle ultime cinque stagioni di Serie B (dal 2018-19) soltanto due giocatori hanno servito più di 11 assist nella competizione: Anthony Partipilo (13 con la Ternana nel 2021-22) e Giacomo Calò (13 con la Juve Stabia nel 2019-20). Per Tremolada si tratta già di un record stagionale. d.s.