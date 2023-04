L’Atletic Cdr Mutina vince la ’Coppa Gioca’

Weekend da incorniciare per i giovani dell’Atletic Cdr Mutina. I 2008 hanno infatti trionfato nel torneo ’Coppa Gioca con il calcio’ al Centro Federale Figc di Gatteo Mare. I ragazzi del tandem Sacchi-Montorro hanno superato in finale i romani dell’Aniene grazie alla rete del bomber Riccardo Calzolari. Nei giorni scorsi poi la squadra 2016 assieme a un folto gruppo di genitori è stata invitata dall’Albinoleffe nel nuovo centro sportivo del club bergamasco vivendo una giornata speciale in cui, dopo aver giocato mini partite contro i pari età orobici, hanno visitato l’impianto.