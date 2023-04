L’atletica riparte, gare all’aperto

Si apre nel fine settimana la stagione all’aperto dell’atletica leggera con le prime gare che vedranno al via tanti atleti della Fratellanza in queste giornate in cui il bel tempo torna a dare una mano agli atleti. A Castelfranco parte la due giorni Ragazzi e Cadetti.

Negli 80 metri piani al via Pietro Guaraldi, nei 1000 metri in gara Adam El Masslouhi al primo anno di categoria, mentre nei 2000 si cimenterà Giovanni Cargioli che poi proverà anche l’esperienza delle siepi sui 1200 metri. Sfida fra Giacomo Gazzotti e Pietro Guaraldi. Spostandoci invece a quel che riguarda il femminile, Emma Atti parte con un buon personale sugli 800, mentre i 300 vedono in prima fila Rita Manfredini seguita da Angelica Balboni che poi tornerà in gara anche nei 300 ostacoli. Sui 1000 e 2000 metri ci sarà Giada Margherita Ligorio, mentre Ginevra Vacirca si giocherà le sue chance negli 80 ostacoli oltre che nell’alto dopo un inverno di grande crescita. Nell’asta tornerà in gara Sara Roli, mentre nel lungo partono da ottime basi ancora la Atti e Susanna Ferrari così come Anna Volpi nel triplo. Infine i lanci con Sara Lodesani nel peso e disco oltre ad Alessandra Cioni nella marcia. Fra i Ragazzi guida la starting list degli accrediti nei 60 piani Antonio Esposito e poco dietro c’è anche Thomas Boja. Tanto gialloblù nei 1000 a partire da Daniel Milo, che poi presenta un ottimo accredito anche nei 60 ostacoli assieme a Dylan Rovatti e nel salto in alto. Di nuovo Esposito con buone chance nel peso e nel Vortex, assieme a Milo, oltre a Boja nel salto in lungo a chiudere il programma delle gare individuali. Tra le Ragazze ai vertici le gialloblù Emma Rambaldi e Ilaria Cuoghi nei 60 piani, con la prima che si cimenterà con buone chance anche nella prova ad ostacoli.

Sui 1000 occhi puntati su Anna Ferri a sua volta in gara tra le barriere e nell’alto con Olivia De Maria. Nel lungo, infine, secondo accredito per Sara Barbieri. A Ferrara in gara Allievi sui 30 minuti e Allieve nei 20 dove per la Fratellanza si cimenterà Aurora Gambetta. A Mariano Comense, infine, tradizionale appuntamento con il Pentathlon dei lanci per i Master.

Per i colori gialloblù al maschile troviamo Sauro Malagoli tra gli SM45, Nicola Lodi tra gli SM55 e Tarcisio Venturi tra gli SM70, mentre al femminile gareggeranno Simona Barchetti e Valentina Montemaggiori tra le SF50 oltre a Giuliana Gherardi tra le SF75.