L’Atletico Spm torna a sorridere e cala il poker

ATLETICO SPM

4

VADESE

0

ATLETICO SPM: Mazzini, Barbieri (40’st Sandoni), Borri, Garofalo, Pizzi Seferi, Taali (37’st Novelli), Lotti (32’st Bondioli), Cheli, Richeldi, Romagnoli (20’st Bonesi). A disp. Stefani, Talesco, Leonardi, Vanzini, Asiamah. All. Minozzi

VADESE: Fantini, Domínguez (12’st Ammendola), Favaretta (12’st Sumah), Badjan, Mziria (23’pt Reggiani), Lelli, Hassine, Ciarallo (30’st Vicinelli), Calamosca, Lancellotti, Galofaro (25’st Fontana). All. Gandolfi

Arbitro: Pecoro di Cesena

Reti: 43’ Romagnoli, 44’ Richeldi, 28’st Bonesi, 34’st Seferi

L’Atletico Spm torna al successo contro il fanalino Vadese dopo quasi 2 mesi (2 punti in 4 gare) e sale a -1 dalla salvezza diretta. Serve quasi un tempo alla squadra rossoverde per sbloccarla e al 43’ Romagnoli dalla sinistra si accentra e di destro segna il primo gol. Un minuto dopo, Taali affonda dalla destra e serve a Richeldi la palla per il raddoppio. Nella ripresa il neo entrato Bonesi trafigge per la terza volta Fantini. Il poker arriva al 34’ con Seferi che di testa mette la palla all’incrocio. Da segnalare al 41’ una traversa colpita da Bonesi.