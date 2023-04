"Laurentiè resta, Frattesi costa 40 milioni"

Blinda Armand Laurientè, fissa il prezzo per Davide Frattesi ma soprattutto si gode il ‘suo’ Sassuolo, Giovanni Carnevali. Lui, nelle potenzialità della squadra, dice di aver sempre creduto ("sapevo che ci saremmo risollevati") e non si stupisce di quanto i neroverdi stanno ottenendo, "dal momento che in estate abbiamo cambiato molto, prendendo giocatori cui è servito tempo per abituarsi ad un campionato difficile come il nostro". Un 2023 importante, e la recente vittoria sulla Juventus, hanno rilanciato i neroverdi "protagonisti di uno scorcio importante di campionato, ancora più importante perché nella prima parte della stagione c’è stata qualche difficoltà". Ormai superata, ma non del tutto dimenticata, quindi il dirigente milanese guarda avanti: al sogno "di riportare il Sassuolo in Europa", ma anche e soprattutto all’ultima parte di stagione ("teniamoci quanto stiamo facendo e andiamo avanti") ma soprattutto a quel che accadrà a fine giugno, quando il Sassuolo, in chiave mercato, farà come al solito parlare parecchio di se.

Da una parte è vero, per dirla con Carnevali, "che oggi è prematuro dire cosa potrà succedere", dall’altra è di tutta evidenza che la ‘gioielleria neroverde’ anche quest’anno di talenti da mettere in vetrina ne ha parecchi. A cominciare da Frattesi, "sul quale c’erano voci e interessi già la scorsa estate. Vale 40 milioni? Quella è la quotazione che abbiamo proposto ad un club di Premier che ce lo ha richiesto, e del resto è la stessa cifra che abbiamo incassato per Scamacca: non credo – argomenta Carnevali - Frattesi valga meno". Non fa una grinza, l’analisi del dirigente neroverde che, non senza ricordare come il Sassuolo della scorsa estate abbia sì ceduto, "ma anche investito su giocatori giovani e di prospettiva", nel mirino mette anche Laurientè e Berardi. Sul primo dice che "resterà con noi anche l’anno prossimo: su di lui abbiamo investito più di 10 milioni, sta facendo bene ma vogliamo che cresca ancora e maturi, e siamo certi che potrà darci ulteriori soddisfazioni", sul secondo spende un auspicio ("spero possa restare") ricordandone il ruolo, anche simbolico, che riveste. "E’ una bandiera, oltre che il giocatore più importante che abbiamo ed uno dei giocatori più forti che ci sono in Italia": nel caso facesse altre scelte rispetto al neroverde "si tratterà – chiude Carnevali - di ascoltare sia i suoi desideri che i nostri".

Stefano Fogliani