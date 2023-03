"Laurientè ci regalerà grandi soddisfazioni"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Il 2023 per il Sassuolo è iniziato in un modo completamente differente rispetto alla prima parte di stagione, ma sapevamo di avere una squadra valida, nel mister abbiamo sempre creduto e col tempo abbiamo risolto molti dei nostri problemi".

Il punto di Giovanni Carnevali, ma non solo, perché l’ad del Sassuolo, intervistato da tuttomercatoweb ha messo anche qualche puntino sulle ’i’, a partite dal suo futuro. "Io in un grande club? Fino a quando non arriverà qualche offerta non ci penso. Ma deve essere davvero un grande grande club perché il Sassuolo – dice il dirigente – per me lo è già, e ti permette di lavorare facendo cose straordinarie come è successo in questi anni".

I nuovi. "Dovendo sostituire Traore a inizio stagione, abbiamo individuato in Laurientè un giocatore di qualità e prospettiva, che rispecchia la nostra politica del Sassuolo negli ultimi anni. Siamo contenti di questa operazione, è un giocatore che ci darà grandi soddisfazioni, così come ce le darà Pinamonti: in Italia punte forti come lui ce ne sono poche e resto convinto che prima o poi sarà il centravanti della nazionale. Bajrami, invece, è arrivato da poco ma crediamo molto anche in lui".

I ‘vecchi’. Frattesi e Berardi, ovviamente: sul primo Carnevali ammette che qualcosa a gennaio c’è stato, "ma abbiamo bloccato qualsiasi trattativa perché volevamo cedere Traore, avendo già in casa il suo sostituto, ovvero Laurientè: questa estate, invece, su di lui ci saranno trattative importanti. La Roma? Si è avvicinata molto al ragazzo, ma per le caratteristiche che ha credo possa ambire anche ad un campionato estero di primissimo livello".

Su Berardinho, invece, Carnevali dice che "è il nostro campione, il più importante di tutti, uno degli artefici di questo nostro decennio: prima di pensare di cederlo, non dormo per un mese... Neroverde a vita? Mi farebbe piacere continuasse qui, ma se ci dovesse essere un grande club, sarebbe giusto fare delle considerazioni perché anche dal punto di vista umano gli dobbiamo tanto".

Il mister. "Credo abbia tutte le qualità per poter fare una carriera da allenatore importante in un grande club. Ha un modo di lavorare di cui siamo molto soddisfatti e contenti".