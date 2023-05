Laurientè operato: la sua stagione è finita

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

È finita al minuto 57 dell’Inter-Sassuolo giocatasi sabato sera al Meazza la prima stagione ‘italiana’ e neroverde di Armand Laurientè. L’attaccante francese, prelevato questa estate dal Lorient, ieri è stato sottoposto a un intervento ‘di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale’. L’intervento, recita il bollettino medico diffuso ieri dal sito ufficiale del Sassuolo Calcio, "è stato effettuato dal Prof Christian Fink, presso la clinica austriaca ’Privatklinik Hochrum’ di Innsbruck, è perfettamente riuscito . Il nostro medico sociale Dottor Riccardo Saporiti ha accompagnato il giocatore ed ha assistito all’intervento chirurgico". Il sito fissa anche i tempi di recupero, aggiungendo che "il calciatore sarà a disposizione a partire dall’inizio del ritiro estivo della prossima stagione". Mercato permettendo, vale però la pena di aggiungere, perché l’attaccante francese, al netto di questo ‘intoppo’, sarà probabilmente uno dei neroverdi più chiacchierati. Su di lui, dopo il Milan, avrebbe preso informazioni anche il Napoli né i suoi estri hanno lasciato insensibili scout di società francesi e della Premier e se il direttore generale neroverde Giovanni Carnevali ne ha escluso, di massima, la cessione, occorrerà vedere che tipo di offerte gli arrivano da qui al prossimo agosto. Il giocatore, infatti, si è messo in buonissima evidenza, nonostante sbarco tardivo in Italia – arrivò, per 10 milioni, a fine agosto, il campionato italiano era già alla quinta giornata – grazie a numeri di prim’ordine. Laurientè, 24 anni, chiude infatti la sua prima stagione in serie A con 28 presenze, 27 delle quali dal 1’, 7 gol e 6 assist distribuiti su 2190’ di gioco, nel corso dei quali è risultato il giocatore ad aver completato, dopo il milanista Leao, più dribbling di tutti. "Fin qua – aveva detto – la mia stagione migliore". Finita, suo malgrado, anzitempo: numerosi, sui social, i messaggi di pronta guarigione arrivati dai tifosi neroverdi, che per le giocate di Laurientè stravedevano. Come del resto per le sue capacità di ‘cambiare ritmo’ alla manovra offensiva stravedeva Dionisi, che adesso ha il problema di sostituirlo e con tutta probabilità adatterà a sinistra Nedim Bajrami.