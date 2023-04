Laurientè resta fedele "Voglio crescere qui"

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, lo ha già blindato, spiegando come questa estate non sarebbe intenzione dei neroverdi cederlo, "perché può crescere ancora e darci altre soddisfazioni". E Armand Laurientè, attaccante francese che il Sassuolo ha scovato nel Lorient ottenendone, da settembre ad oggi, 7 gol e 6 assist in 24 partite, sembra dirsi d’accordo con il dirigente nerovcerde. "Quando sono arrivato mi sono trovato subito bene e ho giocato immediatamente", ha detto, dialogando con i followers della pagina ‘Chiamarsi bomber’ che lo ha eletto il miglior esordiente nella massima serie per il mese di marzo. "Questo – ha aggiunto - è un club che mi ha fatto crescere e il mio obiettivo è andare il più lontano possibile con il Sassuolo". Musica per le orecchie dei tifosi neroverdi, già pronti ad un’altra estate nel corso della quale la corsa alla gioielleria neroverde (in vetrina anche Frattesi, oltre al ‘solito’ Berardi) sarà quantomeno affollata.