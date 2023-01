Laurientè vuole strafare e spreca le sue qualità, Thorstvedt non riesce a vincere un duello

CONSIGLI 6. Prende due gol senza aver mai avuto modo di toccare il pallone con le mani. Prima parata al 34’ p.t. su Gabbiadini, ma i buoi erano già scappati. Efficace anche su Verre nella ripresa.

TOLJAN 5. Augello, quando raddoppia, trova il jolly, ma lui esce ‘tardi’. Arremba senza esito nella ripresa.

TRESSOLDI 5,5. Non giocava da ottobre, il centrale brasiliano, quando fece 1’ contro l’Inter. L’indisponibilità di Erlic gli regala un’altra chance che tuttavia non si può sfrutti appieno. C’è anche lui tra i protagonisti dell’imbarcata che costa al Sassuolo la rete di Augello.

FERRARI 5. Due imprecisioni in occasione dei gol ospiti determinano. Sia il risultato del match che la sua pagella.

ROGERIO 4,5. Spesso svagato, più spesso impreciso. E il piede, al cross, è gelido.

FRATTESI 5. Rincon lo timbra che non sono passati 90’’, e un errore in disimpegno al pronti-via ne lascia immaginare giornata non felicissima. Previsioni rispettate: è vero che su di lui i doriani ‘stringono’ (Amione rischia il rosso nella ripresa) ma è anche vero che non se ne ricorda uno strappo degno di nota (35’ s.t. Alvarez s.v. Partecipa agli ultimi assalti)

HENRIQUE 4,5. Regia approssimativa, ed erroraccio sulla rete che sblocca il match. A tenere in gioco Gabbiadini che porta in vantaggio la Samp c’è lui. THORSTVEDT 4. A sorpresa nell’undici iniziale a scapito di Traore, il norvegese battaglia con Leris e Vieira, ma non vince un duello. C’è una sua imperdonabile ingenuità sul secondo gol doriano (1’ s.t. Traore 5,5. Il colpo gli resta in canna)

BERARDI 6. Titolare dopo una vita (ultima dal 1’ a fine agosto), si conferma l’unico ad avere le idee giuste. Dar loro corso, tuttavia, è un’altra cosa. Un paio di tentativi velleitari ben lontani dalla porta di Audero ne confermando condizione ancora approssimativa. Freddo dal dischetto (41’ s.t. Ceide s.v. vedi Alvarez)

PINAMONTI 5,5. Diverse sponde e altrettante corse. A metà primo tempo battibecca con Maresca che da lì in avanti non gli fischia più nulla. Tenuto presente che Nuytinck gli gioca addosso, ecco uno dei tanti motivi dell’ennesima prova in grigio cui il centravanti di Cles aggiunge del suo, anche se lucra, proprio sul difensore olandese, il contatto da rigore (35’ s.t. Defrel s.v. Inconcludente)

LAURIENTÈ 5. La tendenza a strafare ne annacqua la qualità. Evanescente fino a metà primo tempo, sparisce dopo l’uno-due della Samp. Riemerge giusto per impegnare Audero nella ripresa.

Stefano Fogliani