L’aut aut di Dionisi ha rigenerato il Sassuolo

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Sette punti in tre gare, ovvero tanti quanti ne aveva fatti nelle precedenti 11. Che il Sassuolo abbia ‘svoltato’ dopo tre mesi (pausa compresa) difficili è impressione legittima, anche se Alessio Dionisi soffia sul fuoco. Di sicuro c’è che qualcosa è cambiato, e non solo nei risultati, quasi un inizio di anno horror – tre stop di fila – abbia scosso equilibri improvvisamente rinsaldatisi attorno a certezze che il tecnico neroverde ha costruito poco prima del recente ‘filotto’. Cominciando a far presente a più riprese come i neroverdi si stessero perdendo, anche a livello di entusiasmo, come il mercato condizionasse e come, senza volontà e determinazione collettive non si andasse da nessuna parte.

I si dice circostanti il Mapei Football Center raccontavano di diversi musi lunghi in gruppo, di una preoccupazione latente per una tenuta d’insieme messa a repentaglio anche da risultati – e prestazioni – non all’altezza e l’idea è che proprio la transizione più difficile abbia dato modo al Sassuolo di rinascere. Quel ‘meglio pochi ma buoni’ con cui Dionisi diede, prima di Monza, l’aut aut ai suoi era già stato un segnale chiaro, non meno chiaro sarà stato, immaginiamo, Giovanni Carnevali nel ‘briefing’ dopo la sconfitta contro la Lazio e tanto dovrebbe essere bastato a fare quadrato. Il resto lo ha fatto il mercato, assecondando i ‘musi lunghi’ nelle loro volontà di addio, inserendo giocatori più funzionali – anche mentalmente – al progetto e restituendo a Dionisi il Sassuolo che gli serve. Quello fatto, per usare alcune sue frasi, "da giocatori che questa maglia la vogliono indossare, e non la devono indossare" e da chi ha la solidità mentale necessaria per calarsi in una realtà atipica (poca pressione, piazza fredda e via di luogo comune in luogo comune) cui tuttavia serve approccio ‘giusto’. Trovati gli uomini, e ritrovato il gruppo ("con la G maiuscola", ha detto ancora Dionisi) il Sassuolo ha trovato anche i risultati, e ritrovato se stesso, dentro scelte che sorprendono (le rotazioni cui è oggetto Ferrari sono inedite, l’aver fatto partire Kyriakopulos ‘scoprendo’ la fascia sinistra un rischio calcolato) e chissà se sorprenderanno ancora.

Perché per il Sassuolo che si ritrova c’è Lopez che si è ‘perso’: indispensabile fino a novembre, il francese è sparito dai radar (nel 2023, complice anche un acciacco, giusto 30’ contro la Lazio) diventando un ‘caso’ che Dionisi ha comunque provato a smontare. "Adesso – ha detto – gioca chi è coinvolto mentalmente al 110%. Maxime ha avuto un infortunio, se lo è portato dietro e ancora non ha recuperato quell’intensità che serve. Qualitativamente è tra i migliori, ma la qualità non basta: servono anche testa ed intensità e conto le possa ritrovare già per la prossima partita". Ci conta Dionisi e ci conta la dirigenza: un Lopez che gioca oggi sarebbe un uomo in più e domani un possibile affare sul mercato, ovvero un giocatore da cui separarsi lenendo il dolore per l’addio con un incasso a sette zeri.