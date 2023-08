L’Avellino tenta Silvestri

Una settimana esatta alla fine del mercato e ciò significa, per il Modena, sistemare tutte quelle situazioni in bilico. Il "caso" Silvestri è quello più intrigante. Il difensore, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, difficilmente rinnoverà con i canarini . Nulla ancora di concreto, ma Catania, la Triestina di Tesser e altre big di C hanno sondato il terreno, possibile anche l’interessamento della Sampdoria. Arrivano, invece, da Avellino le notizie su Armellino. Il centrocampista gradirebbe un trasferimento in Campania. Restano alla finestra Padova e Vicenza, tra le altre. Voci, al contrario, non confermate, vorrebbe l’Avellino anche su Diego Falcinelli, che però per mister Bianco è giudicato incedibile.