L’avvertimento di Giani ai suoi: "Sono cambiati rispetto all’andata"

La presentazione del match degli ex contro Siena è affidata come sempre a coach Andrea Giani, che immediatamente mette a fuoco il rischio di una partita che Bruno e soci devono affrontare col massimo dell’impegno: "Una partita da non sottovalutare – le parole del tecnico di Sabaudia – perché loro nel girone di ritorno sono cambiati parecchio: soprattutto hanno giocato molto bene le ultime partite. Dove hanno cambiato marcia? Nella fase break, con giocatori come Petric e Van Garderen che stanno dando un contributo importante. La loro vittoria a Piacenza ci ha fatto capire che dovremo entrare in campo col focus giusto, senza pensare alle posizioni in classifica. Siena è una squadra che gioco forza ha dovuto affrontare tante difficoltà, è abituata e sa sopportarle". Il giudizio su quale sia stato il percorso di Modena finora non può che essere positivo, ma il cammino va completato: "Finora il nostro è stato un buon cammino, ma la parte finale sarà decisiva per la regular season. Ci teniamo molto a conquistarci il piazzamento giusto, sappiamo che abbiamo ancora partite complicate ma non dobbiamo smettere di spingere e interpretare ogni match come fosse una finale. Ci sono le partite importanti di Coppa Cev, il cammino lo scriviamo noi". Da ultimo Giani parla del nuovo acquisto, quel martello in più tanto inseguito e finalmente arrivato. Qual è il giudizio di Giani sulle doti del belga Rousseaux e come pensa andrà utilizzato nelle prossime uscite? "Rousseaux è un buon giocatore – conclude il tecnico della Valsa Group – un ventinovenne ormai maturo dal punto di vista fisico e tecnico: sarà un tassello molto utile per la squadra, dato che finora non abbiamo mai potuto far rifiatare gli schiacciatori. Sarà importante in partita, senza ombra di dubbio, ma anche per tenere più alto il livello degli allenamenti. In questi giorni i palleggiatori dovranno capire come servirlo e lui dovrà adattarsi a un sistema di gioco diverso rispetto a quello cui era abituato in Polonia".

Alessandro Trebbi