Lazio, la storia non favorisce il Sassuolo

Solo contro la Juventus e l’Atalanta il Sassuolo ha perso di più che contro la Lazio. Dieci incontri -14 stop invece contro la Juve, 11 contro la Dea – danno concretezza ad un dato che tuttavia Dionisi è riuscito a compensare, la stagione scorsa, battendo la squadra di Sarri, salvo poi trovarsi battuto al ritorno, quando i biancocelesti, all’Olimpico, hanno ottenuto la vittoria numero 10.

A guardare i precedenti, insomma, la superiorità della Lazio, già scritta nella classifica, e rileva e non rileva come Sassuolo e biancocelesti non abbiano ancora vinto, in questo 2023 cominciato per entrambe in modo abbastanza deludente: la statistica ‘piega’ verso la capitale, e per il poco che valgono i dati prima che parli il campo, se si sta a questi se ne soppesa la criticità, abbastanza evidente peraltro. Diciotto precedenti tra le due squadre, cinque vittorie neroverdi e tre pareggi (l’ultimo datato 2019, un 2-2 all’Olimpico) raccontano strapotere laziale interrotto solo sporadicamente, ma in tre occasioni su quattro al Mapei Stadium. Nel 2015 la prima volta con Di Francesco in panchina, due stagioni fa con De Zerbi (che una vittoria se la prese anche all’Olimpico) e la stagione scorsa, per quello che resta l’ultimo acuto neroverde nei confronti della squadra di Sarri. Curiosamente con quel punteggio (2-1) che è quasi una costante degli incroci tra neroverdi e biancoazzurri che con quel punteggio, a favore dell’una o dell’altra, hanno chiuso ben otto contese.

Mai, peraltro, troppo banali sia nel loro succedersi che nel suggerire un altro dato che va sottolineato, ovvero che il Sassuolo, vinca perda o pareggi, alla Lazio fa gol praticamente sempre, e a Sarri – 20 gol contro le squadre allenate dal tecnico toscano - anche. Solo in 2 occasioni (nel 2015 e nel 2018, entrambe al Mapei Stadium) i neroverdi non hanno trovato il gol e stante l’assenza di Pinamonti che depotenzia il reparto offensivo tanto vale aggrapparsi a chi ci sarà, e con i biancocelesti ha buone consuetudini, ovvero Domenico Berardi: ai laziali l’attaccante neroverde ha segnato nove reti, ed i capitolini sono le sue vittime preferite dopo il Milan. Del resto, in questo 2023, il suo è anche l’unico nome finito sul tabellino dei marcatori neroverdi: tanto vale puntare su di lui, insomma. O su Traore, ultimo neroverde a segnare alla Lazio, la scorsa primavera.

Stefano Fogliani