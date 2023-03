Le ambizioni di Michieletto "Vogliamo arrivare fino in fondo"

Sono gli ultimi due successi esterni in campionato, quello di Milano rimontando da 0-2 e quello di Padova rimontando da 0-1 che hanno garantito all’Itas Trentino il sorpasso al secondo posto su una Modena Volley inciampata in un doppio tie-break perso tra Verona e Monza, una piccola maledizione che potrebbe costare cara. Due vittorie faticose per Trento, che nel mezzo ha messo la sconfitta in finale di Coppa Italia patita da Piacenza (dopo una semifinale rimontata di nuovo dallo 0-2 con Milano) e la sconfitta 3-2 in Polonia contro lo Zaksa, a testimonianza che tolta Perugia nessuna formazione quest’anno può sentirsi una corazzata.

Lo sa bene Alessandro Michieletto, che proprio dopo il match vinto 3-1 a Padova che ha sancito il sorpasso sulla Valsa Group ha espresso chiaramente quali sono le caratteristiche di questa pazza stagione 20222023: "Non c’è ancora nulla di scritto in questo finale di stagione, ci saranno playoff molto belli e mai come quest’anno possono accadere sorprese, lo abbiamo visto anche in Coppa Italia. Un campionato così combattuto poi è indice di grande equilibrio, è tutto molto bello per lo spettacolo ma anche faticoso – sorride – soprattutto per noi giocatori che non possiamo mai mollare un attimo". Nonostante le sconfitte in finale al Mondiale per Club e in Coppa Italia, Michieletto pensa ancora a un’Itas in grado di raggiungere altre finali e di vincerle: "Trento deve ambire ad arrivare fino in fondo e alzare le coppe cui partecipa, Champions e scudetto oggi". Insomma, Modena sa che il compito di domani sarà tutt’altro che semplice: per il valore degli avversari, ma anche per il loro spirito ambizioso e battagliero.

a.t.