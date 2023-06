Le giovani della Fratellanza sfiorano il podio

Conferme e risultati interessanti, per le due squadre de La Fratellanza Modena, impegnate nelle finali nazionali dei campionati di società assoluti: a Palermo i ragazzi hanno confermato di meritarsi il posto nel gruppo delle dodici migliori realtà italiane, chiudendo la finale oro al settimo posto con 118 punti, lontani dal primo posto conquistato dall’Atletica Firenze Marathon con 169,5 punti, ma saldamente in ’zona salvezza’. Nel settore femminile invece, la Fratellanza gareggiava a Bergamo nella Finale Silver, e le gialloblù hanno chiuso al quarto posto, a pochi punti dal podio, comandato dalla Vicentina: tra le singole, bel successo per Raphaela Lukudo nei 400, ma si registrano anche il buon secondo posto di Nicole Romani nell’alto, ed il terzo di Costanza Gavioli nel triplo. Tra i maschi vanno segnalati l’ottimo secondo posto di Alberto Montanari nei 400, ed il terzo nel Triplo del neogialloblù Enrico Montanari.